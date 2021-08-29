Депздрав Москвы обосновал важность COVID-вакцинации

Сегодня, 00:19

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Депздрав Москвы обосновал важность COVID-вакцинации

Главный специалист Депздрава по первичной медицинской помощи взрослому населению России Москвы Андрей Тяжельников заявил, что на сегодняшний день лишь вакцинация может спасти от заболевания новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

«Важно понимать, что вирус безостановочно мутирует. В первую очередь этот процесс происходит в инфицированных организмах. Поэтому единственным средством для предотвращения появления новых штаммов является снижение числа заболевших. Мы все понимаем, что к этому можно прийти лишь путем массовой иммунизации», - напомнил представитель московского департамента.

Тяжельников добавил, что вакцинироваться следует даже тем, кто не так давно переболел коронавирусом, и имеет достаточное количество антител.

«Не нужно забывать о некоем неспецифическом иммунитете, который зависит от разных факторов. Это и образ жизни, рацион питания, активные физические нагрузки, режим сна. Очевидно, что любой человек, не сделавший прививкой, рано или поздно заболеет коронавирусом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вакцинироваться», - подчеркнул специалист.

Вдобавок к этому Тяжельников напомнил о важности соблюдения всех мер профилактики. Речь идет о ношении защитных масок, использовании антисептиков и соблюдении дистанции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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