В деревне Подмосковья местные жители ввели мусульманский дресс-код: СК начал проверку

Строящаяся подмосковная деревня Аминовка пытается навязать исламский дресс-код для жителей других поселений. Указывается, что в самой Аминовке позиционируется «халяльный эко-стиль», однако навязывание данных принципов для соседних деревень вызывало большое возмущение местных жителей, передает «Ридус».

Создательница мусульманской одежды для женщин Амина Шабанова, которая является основателем поселка Аминовка, пропагандирует исламский дресс-код не только в пределах деревни, но и для соседних поселений. Жительницы соседней деревни Нечесово пожаловались, что радикальные позиции жителей Аминовки вызывают у них большие неудобства.

«Тут жара была 30 градусов, женщины наши вышли, как обычно, в сарафанчиках, короткие штанишки и прочее. А нам указывают, что мы должны соблюдать исламский дресс-код, носить длинные платья. Немыслимо», - сообщили жительницы соседней деревни Нечесово.

Местных возмущает, что «исламская колонизация» может распространиться за пределы эко-поселения, и причинить массу неудобств для других подмосковных деревень.

«Непонятно, каким образом 83 гектара земли, которые были отведены под сельскохозяйственные работы, оказались в руках мусульманских представителей. Все эти джамааты, халифаты, вилайтаты и прочие не имеют права устанавливать свои порядки и ущемлять права местных жителей», - заявили активисты.

Указывается, что после массовых обращений в правоохранительные органы, в Следственном комитете РФ инициировали проверку на законность образования поселения Аминовка — в частности, дагестанского бизнесмена Хизри Муталова, который занимается продажей земельных участков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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