Собянин: Более 80 процентов московских учителей прошли вакцинацию от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканал «Россия-1» рассказал о темпах вакцинации педагогов в столице. Городничий сообщил, что на текущий момент от ковида уже привились более 80 процентов учителей.
Учитывая положительную динамику в процессе вакцинации педработников и других работников московских школ, столичные власти хотят провести новый учебный год в режиме оффлайн.
Сергей Собянин также акцентировал внимание на том, что дистанционный формат обучения не сказался на успеваемости школьников Москвы - экзамены ими были сданы успешно, передает «Москва.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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