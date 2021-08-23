Собянин: из Москвы за серьезные правонарушения депортировали 200 мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что из российской столицы за серьезные правонарушения, в том числе за массовые драки, были депортированы порядка 200 мигрантов.

«Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк... Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17 500 запрещен въезд в страну», – поделился московский городничий.

Сергей Собянин заверил, что власти и впредь будут жестко реагировать на серьезные нарушения. Впрочем, признал градоначальник, большинство трудовых мигрантов, которые приезжают в российскую столицу, ведут себя нормально - они законопослушные люди и добросовестно трудятся.

Напомним, массовые драки, которые устраивают иностранные работники, в Москве не редкость. Одна из них произошла на Зеленодольской улице в районе Кузьминки. Несколько человек пострадали, получив ножевые ранения. Прибывшей на место инцидента полицией были задержаны 103 человека.

6 августа в подмосковных Мытищах произошла еще одна массовая драка - причем, со стрельбой. Ее участниками стали 40 мигрантов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700