Московский педиатр Мескина рассказала, почему дети не болеют COVID повторно

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Врач-педиатр Елена Мескина сообщила об отсутствии случаев повторного инфицирования коронавирусом среди детей. Профессор объяснила, что такая тенденция связана с особенностью детской иммунной системы, которая в большинстве случаев может переносить заболевание бессимптомно, передает «URA.Ru».
Главный специалист Минздрава Московской области по инфекционным болезням детей, профессор Елена Мескина указала, что повторное заболевание коронавирусом среди детей практически не проявляется, поскольку их иммунитет имеет отличия от взрослого организма.
«В Московской области мы не наблюдали такого, чтобы дети заболевали второй раз, а Московская область является по численности населения второй после Москвы. Конечно, у детей иммунная система другая. Также, возможно, у них все настолько легко протекает, что повторные случаи просто не фиксируются», - сообщила Мескина.
Педиатр отметила, что детский организм также имеет особую морфологическую особенность: структура рецепторов и их количество значительно меньше, чем у взрослых, — благодаря этому вирус имеет меньше возможности «зацепиться» в детском организме.
«Большую роль играет и наличие факторов риска, которые увеличивают риски повторного заражения, — как правило, у детей отсутствуют инфаркты, тромбозы и инсульты, что повышает шансы легкого или бессимптомного течения ковида», - добавила Елена Мескина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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