Полиция задержала женщину, оставившую ребенка во дворе дома в Москве

13-08-2021, 22:14

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Полиция задержала женщину, оставившую ребенка во дворе дома в Москве

Полиция обнаружила местонахождение и установила личность женщины, которая оставила новорожденного малыша на улице. Женщина задержана и доставлена в отдел полиции. Задержанная - 26-летняя жительница Киргизии. Малыш — ее сын.

Ранее сообщалось, что в Москве во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке девушка нашла новорожденного ребенка. На видео, которое было опубликовано прокуратурой, видно, как женщина оставляет младенца на лавочке и уходит.

Девушка, которая обнаружила брошенного младенца, рассказала Москве 24 подробности произошедшего: «Мы с мамой собрались ехать в больницу, когда услышали детский плач. Я остановила машину и пошла на этот крик. На детской площадке на скамейке я увидела плачущего младенца. Прибежавшие люди принесли полотенце и одеяло. Малыш был голенький, обернут в белую пеленку и в пакете».

Девушка вызвала скорую помощь и полицию. При этом она уточнила, что не встречала в последнее время во дворе беременных женщин.

Найденный малыш - мальчик, который родился приблизительно 2–3 дня назад. Сейчас он под наблюдением врачей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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