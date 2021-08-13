Риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы

Для того, чтобы обзавестись собственным жильем в новостройках Москвы, надо иметь не менее 2,8 миллиона рублей. Именно в такую сумму обойдется самая дешевая квартира, сообщили риелторы из Est-a-Tet.

Самые доступные на «первичке» в Москве являются студии в апарт-комплексах. В новостройках старой Москвы их доля в этом году увеличилась в три раза и достигла 12 процентов.

Самое дешевое отдельное жилье - апартаменты в жилом комплексе «Подъемная 14». Так, 11 «квадратов» обойдутся в 2,8 миллиона рублей. Второе место по доступности у апартаментов из ЖК «Loft Нагорная» - такую же площадь надо заплатить 3,2 миллиона рублей. Третье место за ЖК «Перец» (20,1 квадратных метра обойдется в 4,4 миллиона рублей).

В ТОП-5 самых доступных по цене вошли апартаменты в ЖК «Loft на Вернадского» и квартира в ЖК «Сказочный лес» (4,4 и 4,8 миллиона соответственно - в национальной валюте).

Риелторы склонны считать, что доля студий в столице на первичном рынке недвижимости будет увеличиваться, не в последнюю очередь из-за роста цен на жилье в целом.

Без учета апартаментов доля студий в столичных новостройках уже выросла и нынче исчисляется 14,2 процентами.

Дешевле апартаментов в Старой Москве сейчас только комната, пишет Лента. Самая дешевая стоит 1,8 миллиона рублей. А средняя цена на такую недвижимость - 4,5 миллиона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700