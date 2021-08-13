Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса COVID-19, превысило 4,5 млн

Уже более 4,5 млн москвичей получили хотя бы один компонент вакцины от COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС .

«Продолжается массовая вакцинация против COVID-19, число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек», — написал столичный градоначальник.

Власти Москвы призывают горожан не тянуть с вакцинацией, поскольку сейчас только вакцина позволяет снизить риски заражения и облегчить течение болезни, если все же человек заразиться коронавирусом. При этом, как отмечают эксперты, людей, которые заражаются коронавирусом после вакцинации немного.

В России с приходом лета резко начало расти количество суточных случаев заражения коронавирусом, а к августу до рекордных значений поднялось и число летальных исходов за сутки. Эксперты объясняют, что сейчас крайне важно вакцинировать большинство населения, чтобы сформировать иммунную прослойку, которая будет сдерживать распространение коронавирусной инфекции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700