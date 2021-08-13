Из Москвы массово депортируют мигрантов - выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Об этом рассказала работающая с мигрантами юрист Валентина Чупик. Граждан из этих стран задерживают и отправляют на родину после массовой драки гастарбайтеров в Кузьминках в июле. Как отметила юрист, их позволяет депортировать тот факт, что на задержанных оформляют различные мелкие правонарушения.

«Всех заставляют расписываться за мнимые мелкие правонарушения, мелкое хулиганство, которые позволяют депортировать, несмотря на запрет президентского указа», — заявила Чупик.

По ее словам, к ней с этой проблемой ежедневно обращается около 200 мигрантов. Похожа ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

Напомним, драка с участием 180 человек произошла в ночь на 13 июля на площади перед театром в районе метро «Кузьминки». Участниками ночной потасовки были гастарбайтеры из Киргизии и Таджикистана.

Изначально считалось, что причиной стычки было националистическое напряжение, однако позже стало известно, что драка произошла из-за женщины.

В начале текущего месяца в Мытищах от 40 до 60 мигрантов из Средней Азии устроили драку со стрельбой. В этой связи было открыто уголовное дело о хулиганстве (213 УК РФ).

Между тем в Госдуме уже призвали ускорить вывоз из страны нелегальных мигрантов. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов инициировал введение визового режима для государств Средней Азии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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