Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме
В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...Подробнее
Из Москвы массово депортируют мигрантов - выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Об этом рассказала работающая с мигрантами юрист Валентина Чупик. Граждан из этих стран задерживают и отправляют на родину после массовой драки гастарбайтеров в Кузьминках в июле. Как отметила юрист, их позволяет депортировать тот факт, что на задержанных оформляют различные мелкие правонарушения.
«Всех заставляют расписываться за мнимые мелкие правонарушения, мелкое хулиганство, которые позволяют депортировать, несмотря на запрет президентского указа», — заявила Чупик.
По ее словам, к ней с этой проблемой ежедневно обращается около 200 мигрантов. Похожа ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.
Напомним, драка с участием 180 человек произошла в ночь на 13 июля на площади перед театром в районе метро «Кузьминки». Участниками ночной потасовки были гастарбайтеры из Киргизии и Таджикистана.
Изначально считалось, что причиной стычки было националистическое напряжение, однако позже стало известно, что драка произошла из-за женщины.
В начале текущего месяца в Мытищах от 40 до 60 мигрантов из Средней Азии устроили драку со стрельбой. В этой связи было открыто уголовное дело о хулиганстве (213 УК РФ).
Между тем в Госдуме уже призвали ускорить вывоз из страны нелегальных мигрантов. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов инициировал введение визового режима для государств Средней Азии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...Подробнее
В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом...Подробнее
Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как...Подробнее
Завкафедрой военно-морской стратегии им Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс уверен, что агрессия...Подробнее
Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые...Подробнее
Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической...Подробнее
«Спутник Лайт» является самой дешевой российской вакциной от коронавирусной инфекции. Это следует из данных...Подробнее
По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже —...Подробнее
Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В...Подробнее
В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в...Подробнее
Комментировать