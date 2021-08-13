Из Москвы массово депортируют мигрантов

13-08-2021, 09:34

0

Image 16+
Из Москвы массово депортируют мигрантов

Из Москвы массово депортируют мигрантов - выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Об этом рассказала работающая с мигрантами юрист Валентина Чупик. Граждан из этих стран задерживают и отправляют на родину после массовой драки гастарбайтеров в Кузьминках в июле. Как отметила юрист, их позволяет депортировать тот факт, что на задержанных оформляют различные мелкие правонарушения.

«Всех заставляют расписываться за мнимые мелкие правонарушения, мелкое хулиганство, которые позволяют депортировать, несмотря на запрет президентского указа», — заявила Чупик. 

По ее словам, к ней с этой проблемой ежедневно обращается около 200 мигрантов. Похожа ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

Напомним, драка с участием 180 человек произошла в ночь на 13 июля на площади перед театром в районе метро «Кузьминки». Участниками ночной потасовки были гастарбайтеры из Киргизии и Таджикистана.

Изначально считалось, что причиной стычки было националистическое напряжение, однако позже стало известно, что драка произошла из-за женщины.

В начале текущего месяца в Мытищах от 40 до 60 мигрантов из Средней Азии устроили драку со стрельбой. В этой связи было открыто уголовное дело о хулиганстве (213 УК РФ).

Между тем в Госдуме уже призвали ускорить вывоз из страны нелегальных мигрантов. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов инициировал введение визового режима для государств Средней Азии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Полиция задержала женщину, оставившую ребенка во дворе дома в Москве

13-08-2021, 22:14

Риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы

13-08-2021, 14:44

Число москвичей, получивших хотя бы один компонент вакцины от коронавируса COVID-19, превысило 4,5 млн

13-08-2021, 11:09

Из Москвы массово депортируют мигрантов

13-08-2021, 09:34

Пациенты пожаловались на антисанитарные условия в московской больнице доктора Мясникова

10-08-2021, 09:09

Пандемия обошлась Москве в 600 миллиардов рублей: Названы люди с повышенной защитой от COVID-19

2-08-2021, 11:24

Депутат Мосгордумы Ольга Шарапова ответила на вопросы москвичей о вакцинации

23-07-2021, 17:14

В Москва задержана подозреваемая в подделке медотвода от вакцинации

15-07-2021, 15:04

Воду вместо вакцины против COVID-19 в Калужской больнице ввели жителям Москвы

12-07-2021, 17:14

В Москве вновь появилась вакцина «КовиВак»

10-07-2021, 12:19

В Москве заблокированы более 800 сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами

8-07-2021, 14:29

Иностранцы, работающие в Москве, не могут получить QR-код для посещения ресторанов

30-06-2021, 13:49

Столичные власти назвали стоимость прививки от коронавируса для мигрантов

28-06-2021, 18:54

Москвичам рассказали о заболеваниях, при которых необходимо привиться от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 22:44

Обнародован список COVID-free ресторанов Москвы

21-06-2021, 15:14

В Москве массово выстраиваются очереди за антителами

20-06-2021, 22:09

В Москве мировые судьи приостановили личный прием невакцинированных граждан

18-06-2021, 21:24

Губернатор Подмосковья Воробьев объяснил обязательную вакцинацию от коронавируса

17-06-2021, 07:54

В Москве и Подмосковье власти объявили об обязательной вакцинации от коронавируса

17-06-2021, 07:14

На юго-западе Москвы в мусорном баке нашли тело младенца

24-05-2021, 20:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

14-08-2021, 12:34

0

В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...

Подробнее
Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

14-08-2021, 00:14

0

В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом...

Подробнее
В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

0

Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как...

Подробнее
National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

13-08-2021, 14:54

0

Завкафедрой военно-морской стратегии им Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс уверен, что агрессия...

Подробнее
Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

14-08-2021, 11:09

0

Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые...

Подробнее
Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

14-08-2021, 08:29

0

Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

13-08-2021, 14:19

0

«Спутник Лайт» является самой дешевой российской вакциной от коронавирусной инфекции. Это следует из данных...

Подробнее
Башкортостан катастрофически теряет население

Башкортостан катастрофически теряет население

14-08-2021, 11:54

0

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже —...

Подробнее
Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

14-08-2021, 13:29

0

Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В...

Подробнее
Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

14-08-2021, 14:54

0

В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в...

Подробнее