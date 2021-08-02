Пациенты пожаловались на антисанитарные условия в московской больнице доктора Мясникова

В медицинской клинике № 71 города Москвы, где заведующим работает популярный российский телеведущий доктор Мясников, слишком прогрессируют тараканы. В столичном учреждении, где лечат больных с обычными заболеваниями, медперсонал все чаще стал обнаруживать пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщает «Телеканал 360°». Такую вопиющую информацию журналистам рассказал источник, хорошо владеющий ситуацией в московской клинике.

Многочисленные родственники больных людей, лежащих на лечении в стенах данного медицинского учреждения, не на шутку встревожены положением дел в этой клинике. Близкие сильно переживают за здоровье и саму жизнь людей, попавших в антисанитарные условия организации под руководством Александра Мясникова.

Родственники сообщают, что несколько дней назад в общей палате больницы № 71 выявлен очередной случай заболевания пациента на SARS-CoV-2. Настораживает то, что в месте пребывания инфицированного больного медперсоналом не было произведено абсолютно никакой дезинфекции. Человека, зараженного ковидом, как простого пациента, просто срочно перевели в другие место. Больные, лежащие в палатах, жалуются на обилие тараканов повсюду: в постелях, лечебных кабинетах, пищеблоке. Насекомых столько, что спящие больные часто кидаются во сне оттого, что тараканы ползают по людям.

Родственники рассказывают, что без защитных медицинских масок в учреждении ходят многие: и охранники, и врачи. Обязательные тесты на коронавирус при поступлении обещают, но, по словам пациентов, не делают. Семьи пациентов пытаются прояснить ситуацию и получить комментарий администрации. По телефону их уверяют, что мазки на коронавирус берут у всех пациентов, а при недовольстве советуют сразу же писать жалобу.

Ранее девушка по имени Лея сняла в другой больнице момент, когда медперсонал матом кричал на пожилую пациентку. По словам очевидцев, в тот вечер в больнице была пьянка. В самом учреждении уверили, что проведут проверку и уволят всех, кто участвовал в этом беспределе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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