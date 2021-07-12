В Москва задержана подозреваемая в подделке медотвода от вакцинации

Связан ли подъем заболеваемости с вакцинацией от коронавируса
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Столичные полицейские вышли на женщину, которую небезосновательно подозревают в изготовлении поддельных справок о медотводе от вакцинации против коронавирусной инфекции. Она в данный момент задержана и общается со следователями, передает ТАСС.
По словам Ирины Волк, официального представителя МВД России, личность подозреваемой удалось установить после того, как оперативники осуществили проверочную закупку медотвода. Справку они заказали через сеть, без сдачи анализов и осмотра врачом.
«У женщины-курьера полицейские обнаружили конверты с другими медицинскими документами, которые она в этот день также намеревалась передать клиентам. Согласно заключению экспертизы, все изъятые документы являются поддельными», - рассказала Волк.
Она добавила, что конверты для доставки курьер забирала в течение трех месяцев кряду у одной и той же женщины. Полицейские установили личность подозреваемой и нагрянули с обыском. В квартире были выявлены печати, штампы, образцы оттисков печатей государственных медицинских учреждений Москвы, печати МФЦ и бланки медицинских справок.
По факту изготовления поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 327 УК России.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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