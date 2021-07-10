Воду вместо вакцины против COVID-19 в Калужской больнице ввели жителям Москвы

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В понедельник, 12 июля, в ходе рабочего совещания членов правительства региона, были зачитаны подробности вопиющего происшествия с вакцинированием в больнице Белоусово Жуковского района Калужской области. Здесь фиктивная прививка была сделана 2 жителям Москвы. Об этом рассказал всем присутствующим губернатор Владислав Шапша, пишет издание «Московский Комсомолец».
Как впоследствии оказалось, медсестра, ответственная за поставки вакцины, случайно разбила 2 ампулы с препаратом КовиВак. Она испугалась наказания. Поэтому женщина сделала уколы вместо нужного препарата физраствором.
«Это единичный и показательный факт. Однако я обращаю внимание всех медиков на то, что мы с вами не в игрушки играем. В реальности каждый из нас имеет дело с человеческим здоровьем и человеческими жизнями. Ну, разбил ты эти ампулы, так имей же совесть посмотреть правде в глаза. Приди и скажи честно. Неприятно, но все должны понять, с кем не бывает. Наверное, вы были уверены, что уколы получат какие-то простачки с села, и никто не узнает. Ан нет. Оказалось, вы вакцинировали граждан Люберец Москвы, у которых папа работает в этой больнице, а мама — высокий чиновник районной администрации. Вот они и привезли своих детей сюда сделать КовиВак, поскольку в Москве было сложно найти данный препарат. А получилось, что в Белоусово они попали в историю с местными аферистами», — сказал Шапша.
Как отметил губернатор, КовиВак, в первую очередь, предусмотрен для людей, у которых есть ограничения по здоровью, поэтому вакцина должна использоваться по своему назначению. Также, по словам главы региона, каждому, проходящему вакцинацию, должны показывать ампулу с вводимым препаратом.
Как сообщалось ранее, медсестра вместо второго компонента вакцины от коронавируса вколола пациенту обычную воду. Все случилось еще 26 июня в Жуковской ЦРБ. В учреждении проведена служебная проверка. Медсестра сейчас в отпуске, но после выхода она будет уволена. Также уволен врач, допустивший такое происшествие.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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