В Москве вновь появилась вакцина «КовиВак»

Сегодня, 12:19

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В Москве вновь появилась вакцина «КовиВак»

В Москве снова появилась вакцина от коронавируса «КовиВак», которая пользуется особым спросом у жителей столицы. О наличии препарата проинформировали в мэрии столицы.

Вакцинироваться от коронавируса COVID-19 этим препаратом можно с субботы, 10 июля, в 14 павильонах «Здоровая Москва». Прививку можно поставить без предварительной записи и совершенно бесплатно.

В мэрии уточнили, что вакциной можно привиться в пунктах, размещенных в столичных парках «Фестивальный», «Царицыно», в заказнике «Теплый стан», в Олимпийской деревни, «Перовский», 50-летия Октября, им. 850-летия Москвы, Дюссельдорфский, «Северное Тушино» и Гончаровский, сквере у культурного центра «Вдохновение». Кроме того, она в наличии в Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, сквере на улице Дружбы.

Заметим, что предыдущая партия «КовиВака» в московские пункты была завезена 25 июня, и буквально за три дня она разошлась, напоминает агентство «Интерфакс».

Ранее россияне заявили журналистам, что хотят прививаться именно этим препаратом потому, что считают его самым безопасным из всех выведенных на отечественный рынок.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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