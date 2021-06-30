В Москве заблокированы более 800 сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами

Сегодня, 14:29

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В Москве заблокированы более 800 сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами

Сотрудники полиции Москвы оказали содействие в блокировке свыше 800 сайтов, на которых злоумышленники торговали фейковыми сертификатами о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом представителям СМИ в ходе прошедшей сегодня пресс-конференции рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника столичного главка МВД России Александр Половинка.

По его словам большинство из этих 800 сайтов, заблокированных при помощи правоохранителей в том числе, принадлежали обычным мошенникам.

На таких ресурсах гражданам России предлагали приобрести сертификат и «провести» его по базам. У обратившихся за услугой людей просили наперед деньги, забирали их и исчезали, передает РИА Новости.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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