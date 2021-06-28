Иностранцы, работающие в Москве, не могут получить QR-код для посещения ресторанов

Не все иностранцы, работающие в Москве, могут получить QR-код, необходимый для посещения заведений общественного питания столицы.

Об этом пишет издание «Коммерсантъ ».

Исходя из результатов опроса сотрудников ряда дипмиссий и иностранных посольств, зачастую проблемы с получением QR-кода возникают у тех дипломатов, которые прививались вакцинами, не зарегистрированными в Москве, либо перенесли коронавирус и не обращались за помощью к российским врачам.

Но, к примеру, сотрудники армянского посольства, привившиеся «Спутником V», тоже столкнулись с тем, что не могут получить QR-код.

В МИД РФ сообщили, что знают об этой проблеме и занимаются ее решением. Также в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в такой ситуации оказались не только иностранные дипломаты.

Пока же иностранцы могут посещать рестораны Москвы только при наличии ПЦР-теста, результаты которого, к слову, действительны лишь три дня, один из которых уходит на то, чтобы протестироваться и получить результат.

Как решить эту проблему департамент здравоохранения Москвы не объясняет.

Отметим, в Москве с 28 июня в заведения общепита можно пройти только по QR-коду, подтверждающему, что человек сделал прививку от коронавируса, либо перенес коронавирус, либо имеет отрицательные результаты тестирования на коронавирус. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние веранды и заходить в помещение заведения, чтобы помыть руки.

Власти Москвы, к слову, намерены вскоре ввести систему проверки QR-кодов и для проезда на общественном транспорте.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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