Столичные власти назвали стоимость прививки от коронавируса для мигрантов

Власти Москвы назвали стоимость прививки от коронавируса для трудовых мигрантов. Как сообщает пресс-служба мэра и правительства российской столицы, вакцинация им обойдется в 1300 рублей.

Предполагается, что оплачивать ее будут работодатели трудовых мигрантов. Для вакцинации иностранных граждан, прибывших в Россию на работу, будет использоваться только один препарат - однокомпонентная вакцина от центра им. Гамалеи «Спутник Лайт».

Пресс-служба правительства Москвы уточняет, что работодателям следует подавать заявки. По итогам их рассмотрения будет назначаться дата вакцинации работников. Перед тем как привиться, иностранным рабочим необходимо будет пройти осмотр у врача.

На текущий момент вакцинация трудовых мигрантов в столице проводится в Едином миграционном центре в Сахарово (здесь она стартовала 27 июня в пилотном режиме), однако вскоре должен открыться еще один прививочный пункт - в ТЦ «Садовод».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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