Обнародован список COVID-free ресторанов Москвы

Сегодня, 15:14

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Обнародован список COVID-free ресторанов Москвы

Свыше сотни компаний изъявили желание стать участниками эксперимента с COVID-free ресторанами в Москве. Список заведений с зонами, свободными от коронавируса, со ссылкой на данные реестра i.moscow обнародовало агентство РИА Новости.

Участниками проекта, который инициировали столичные власти, стали 108 заведений. Это кафе, рестораны, другие предприятия общепита. В реестре указаны «Текила бар энд бум», «Рок-н-ролл», «Островная кухня», «Тануки», винный бар «Лето близко», ресторан «Мост лаундж» и другие.

Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли и услуг, поведал, что отыскать заведения со свободными от COVID-19 зонами можно благодаря наличию QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса.

При этом тесты ПЦР и ИФА предъявлять нельзя, поскольку они будут расценены как недействительные.

COVID-free рестораны получили возможность работать не только в дневные часы, но и в ночные, но при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований, в том числе по рассадке и наличию средств защиты как у посетителей, так и у работников заведения общепита. К слову, последние также в обязательном порядке должны быть привиты.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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