В Москве мировые судьи приостановили личный прием невакцинированных граждан

Вчера, 21:24

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В Москве мировые судьи приостановили личный прием невакцинированных граждан

Мировые судьи Москвы приостановили личный прием невакцинированных граждан.

Попасть на личный прием к мировому судье некоторым столичным жителям теперь будет проблематично: этот юридический орган приостановил прием тех граждан, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Это касается как обычных жителей, так и журналистов. Об этом сообщает пресс-служба московского горсуда.

«Личный прием граждан мировыми судьями временно приостановлен, за исключением лиц, имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител», – говорится в сообщении.

Имеется альтернатива: можно подать необходимые документы, используя электронную почту или же личный кабинет на портале mos-sud.ru.

Также отмечено, что лица, не являющиеся участниками процессов, кроме тех, кто предъявит сертификат о вакцинации или справку о наличии антител, пускаться в здания судов временно не будут.

Ранее стало известно, что в департаменте здравоохранения Москвы временно ограничили оказание плановой медпомощи столичным жителям: пока ее будут оказывать тем, кто уже привился от ковида, за исключением людей с онкологией и заболеваниями крови.

18 июня по Москве зафиксировали 9 056 новых случаев заболевания за минувшие сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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