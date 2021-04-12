Московский метрополитен до 2023 года запустит семь новых станций

Сегодня, 21:14

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Московский метрополитен до 2023 года запустит семь новых станций

Московский метрополитен продолжает развиваться, улучшая транспортную доступность в столице.

В период до 2023 года в Москве будет запущено семь новых станций подземки. Такой информацией поделился глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Уже известно, что речь идет о станциях «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринское», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино» и «Внуково» которые станут очередным шагом развития столицы, и в частности территорий Троицкого и Новомосковского административных округов.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев отчитался о ходе и темпах строительства Троицкой линии метрополитена. По его словам, работы ведутся с хорошей скоростью. Сегодня готовность новой линии достигла 37%.

В общей сложности на радиальных линиях столичной подземке в ближайшие пять лет будет построено порядка 30 новых станций.

А за минувшую десятилетку сеть метро в Москве выросла на 173 километра, обзавелась 88 новыми станциями и десятью депо.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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