Московским школьникам больше не нужны бумажные справки после болезни

Сегодня, 14:34

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Московским школьникам больше не нужны бумажные справки после болезни

Московские школьники теперь могут возвращаться на занятия после болезни без бумажных справок. В столице заработала система автоматической загрузки информации о пребывании на больничном в электронный журнал.

Таким же образом автоматически будет отражена информация об освобождении от уроков физкультуры.

Информация о нововведении опубликована на сайте мэра Москвы.

В Москве решено объединить воедино цифровую платформу здравоохранения и «Московскую электронную школу».

Такая система призвана упростить и сократить бумажную волокиту. По статистике, москвичи собирают порядка 2,5 миллиона справок для детей в школу и сады ежегодно, тратя на это уйму рабочего и свободного времени.

Новшество станет очередным шагом к переходу на электронный документооборот, который не только упрощает жизнь, но минимизирует риски утери или порчи важных документов, в частности справки.

Несмотря на это, бумажная форма справки пока продолжит существовать. Так что тем, кто предпочитается традиционное авангардному, беспокоится не о чем.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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