Московские библиотеки обзавелись новым сервисом бронирования книг

Сегодня, 13:09

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Московские библиотеки обзавелись новым сервисом бронирования книг

Московским книголюбам стало еще удобнее. Новый сервис онлайн-бронирования книг, объединивший столичные библиотеки, упрощает читателям поиск необходимой литературы и предоставляет возможность забронировать необходимые книги в любой городской библиотеке.

Кроме поиска и бронирования нужного издания, читателя оповестят о том, что книга доступна к выдаче. С момента получения уведомления о готовой брони, ждать своего читателя книга будет три дня. Далее издание может быть передано следующему желающему.

Чтобы воспользоваться новой услугой необходимо обзавестись учетной записью в личном кабинете на портале mos.ru и единым читательским билетом.

Отмечено, новый сервис подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Сегодня в системе насчитывается более 13 миллионов самых разных изданий – периодические издания, газеты, художественная, профессиональная, научная литература и многое другое, чем богаты библиотеки департамента культуры Москвы.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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