На вечеринку с кокаином в Москве нагрянул спецназ «Гром»

Сегодня, 20:09

Ольга Громова

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На вечеринку с кокаином в Москве нагрянул спецназ «Гром»

Вечеринку с наркотиками в элитном жилом комплексе столицы России неожиданно прервали своим появлением сотрудники полиции и бойцы отряда специального назначения «Гром». Об этом управление МВД по Москве проинформировало на своем официальном портале.

В полицию попала информация о том, что в одной из квартир на Мосфильмовской улице постоянно закатывают массовые вечеринки. На одну из молодежных party и решили нагрянуть силовики.

В квартире они увидели порядка 50 человек в возрасте от 19 до 30 лет. В помещении на Мосфильмовской громко играла музыка, рекой лилось спиртное - столы были заставлены алкоголем. А служебная собака нашла в квартире пять свертков с белым порошком, а еще один - у одного из участников вечеринки, с марихуаной.

Экспертиза показала, что белым порошком был кокаин массой 0,80 грамма.

В настоящее время проводится проверка.

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