Следственный комитет возбудил дело по факту хищения 70 млн рублей у МГОУ

Сегодня, 11:14

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Следственный комитет возбудил дело по факту хищения 70 млн рублей у МГОУ

Из бюджета Московского государственного областного университета (МГОУ) похищены денежные средства в сумме 70 миллионов рублей, из-за чего Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Вся украденная сумма похищалась под видом контракта, заключенного на услуги по охране объекта, пишет издание Вести Подмосковья.

Сейчас Следственный комитет открыл уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи СК определили, что МГОУ оформил контракт на охранные услуги с ЧОП «Честар» и «Старт-В». В соответствии с условиями договора, вуз оплатил своему контрагенту за работу 70 млн рублей. Предоставление услуг подразумевало дежурство на 16 постах и наблюдение в течение круглых суток. 

Однако в период с января 2017 года по август прошлого года охрана на оговоренные посты не была выставлена, при этом руководству института были представлены документы о том, что частные охранные предприятия исполняют контракт.

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