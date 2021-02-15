В Подмосковье учителям за классное руководство будут платить больше

Сегодня, 13:39

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В Подмосковье учителям за классное руководство будут платить больше

С целью ежемесячных выплат учителям из федерального бюджета за то, что они являются классными руководителями, глава Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение о заключении дополнительного соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и московским областным правительством, пишет издание Вести Подмосковья.

Данное соглашение представлено на страницах официального портала правительства Московской области. За прошедший, 2020 год, учителям, руководящим школьными классами в Подмосковном регионе, было выплачено в качестве ежемесячного денежного вознаграждения в общей сложности более 919 млн рублей. В нынешнем году на подобные выплаты подмосковным педагогам запланировано перечислить ровно в три раза больше – 2 758 млн рублей.

Аналогичный объем денежных средств должен быть выплачен за руководство школьными классами в 2022 и 2023 году.  До 1 сентября 2020 года классные руководители в Московской области получали надбавку в размере 6 тысяч рублей. С 1 сентября к этой сумме, по поручению президента РФ Владимира Путина, добавилось еще 5 тысяч рублей. Соответствующий документ был принят Московской областной думой. В настоящее время в Подмосковье порядка 30 тысяч педагогов являются классными руководителями.

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