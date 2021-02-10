Московские путаны начали заниматься сексом в кредит

Кризис вследствие пандемии коронавируса ударил и по секс-индустрии. Клиенты начали требовать от жриц любви больше, но за меньшие деньги. Об этом рассказала инфоменеджер российского форума секс-работников Марина Авраменко, сообщает «МК».

По ее словам, клиенты проституток пытаются сейчас не только сбить цены на услуги. Некоторые вообще просят секс в кредит либо в долг.

«Уже никого не удивит, если клиент попросит оплатить одну половину денег сразу, а вторую - «когда-нибудь». Доходит просто до смешного — предлагают расплатиться продуктами! Раньше такого не было. Надо же понимать, что люди работают не за еду, а за деньги, это же такая профессия», - возмущается инфоменеджер.

Она добавила, что есть секс-работницы из числа малообеспеченных категорий населения, которые соглашаются на такое.

Элитный эскорт кризис не затронул, а вот все остальные в поисках альтернативных видов заработка.

Чтобы хоть как-то существовать, некоторые жрицы любви расширяют перечень предоставляемых услуг за одну и ту же цену. Часть девушек соглашается практиковать опасные вещи в сексе - те, на которые раньше ни за что бы не согласились.

«А чем меньше цена, тем хуже и контингент. Основная масса работает в цене от тысячи до пяти тысяч рублей», - говорит Авраменко.

Дабы не менять направление деятельности, девушки уходят в вебкам, но и там денег стало меньше из-за того, что он ориентирован на клиентов из-за рубежа. А коронакризис затронул все страны - без исключения.