В Московской области выделят более 1 млрд руб на производство молока в 2021 году

Сегодня, 01:04

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В Московской области выделят более 1 млрд руб на производство молока в 2021 году

Более 1 миллиарда рублей выделит правительство Российской Федерации в текущем, 2021 году, на производство молока в Московской области. Ссылаясь на высказывание главы Минсельхоза и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, об этом рассказала для столичных СМИ пресс-служба Минсельхозпрода МО, пишет издание Вести Подмосковья.

Региональный министр рассказал, что широкомасштабное развитие данной отрасли всегда было и будет приоритетом для правительства Подмосковья и столицы. Поэтому на протяжении нынешнего, 2021 года, на стимулирование и поддержку производственных сил по изготовлению молока, предполагается выплатить аграриям Подмосковья более 1 млрд рублей. Кроме того, конкретно на стимулирование производства молока из всех этих выплат предусмотрено 414,3 млн рублей.

Сергей Воскресенский дополнительно подчеркнул, что, начиная с 2020 года, по всей Московской области субсидии выплачивают не только на поддержку сельскохозяйственного производства. Немалые финансы ежегодно выделяются на стимулирование приоритетных промежуточных отраслей агропромышленного комплекса.

«Реальная поддержка производителей сельхозпродукции позволит обеспечить стабильный прирост производства молока в сельхозорганизациях Подмосковья», – уверен Воскресенский.

Основным фактором и гарантиями получения субсидий животноводами, являются высокие результаты проведенных работ, заложенных в договорах и соглашениях, которые ежегодно заключаются между Минсельхозпродом области и сельхозпроизводителями.

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