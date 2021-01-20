Новые резиденты «Технополис «Москва» вложат в местную промышленность более 17 млрд рублей

Сегодня, 17:44

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Новые резиденты «Технополис «Москва» вложат в местную промышленность более 17 млрд рублей

Компании с высокими технологиями производства стали на протяжении прошедшего 2020 года резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва». Эти 22 предприятия в грядущем десятилетии планируют инвестировать в развитие различных производств 17,6 миллиардов рублей. Такую информацию изданию «Вести Подмосковья» рассказали сотрудники пресс-службы московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. 

Вновь пришедшие 22 резидента на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» планируют изготавливать электронику, коммутаторы, цифровые платформы, оптические и энергоэффективные решения, режущие инструменты, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудование, лекарственные препараты, сим-карты, аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательного оборудования, медицинские изделия и стерилизующее оборудование. Ряд фирм на данный момент уже возводит здания и осуществляет старт собственных проектов. Резиденты профинансировали свыше 1,8 миллиардов рублей и учредили 450 рабочих мест для москвичей и гостей столицы. Современные производственные комплексы на площадке «Алабушево» будут находиться на участке земли общей площадью 7,3 га. Другое предприятие планирует обустроиться рядом, в инновационном лабораторно-промышленном корпусе и займет более 9 тысяч квадратных метров. Остальные компании предпочли локализоваться в готовых производственных помещениях общей площадью около 26 тысяч квадратных метров в Печатниках.

Общая сумма всех налоговых льгот, полученных резидентами за весь период существования ОЭЗ, составляет 4,5 млрд рублей.

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