В Подмосковье установлено более 300 искусственных дорожных неровностей

Сегодня, 15:49

Ольга Громова

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В Подмосковье установлено более 300 искусственных дорожных неровностей

В 38 муниципалитетах Московской области проводятся мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности на региональных дорогах, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

В список зимних мероприятий входит установка искусственных дорожных неровностей. В приоритете места социального притяжения, а также прямые участки дорог близ учреждений образования. На данный момент в Подмосковье уже установлено более 300 искусственных дорожных неровностей.

Больше всего их в Коломненском округе. Там установлены дорожные неровности на 23 участках дорог. В Егорьевске ИДН появились на 20, а в Дмитрове и Талдоме – на 11 дорогах.

Неровности возводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В соответствии с ним, число мест концентрации дорожных происшествий по сравнению с 2017 годом должно быть снижено на 20 процентов, а также уменьшен показатель смертности в авариях до 12 человек на 100 тысяч населения.

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