В Москве за 2020 год вдвое выросло число телефонных мошенников

«Пандемийный» 2020 год ознаменовался не только кризисом во многих общественных сферах жизни, но и участившимися случаями киберпреступлений и телефонных мошенничеств. Об этом сообщил юрист и московский прокурор Денис Попов, передает «Lenta.ru».

Согласно заявлению прокурора и государственного советника юстиции 2 класса Дениса Попова, количество телефонных мошенничеств и преступлений, связанных с хищениями средств с банковских карт, в 2020 году в Москве выросло вдвое.

«За прошлый год было зафиксировано более 54 тысяч таких преступлений, причем киберпреступники действовали масштабно — от кражи данных в соцсетях до телефонных звонков с целью обмана», - прокомментировал прокурор.

Попов отметил, что жертвами таких преступлений стали не только доверчивые граждане пожилого возраста, но и молодежь и граждане среднего возраста, которые имеют понятие о безопасности в сети.

«Помимо стандартных схем обмана путем вымогательства данных банковских карт, в прошлом году мошенники изобрели новый способ обмана, который позволил им обходить системы идентификации. Злоумышленники вынуждали свою жертву самостоятельно и добровольно им перезванивать, сбрасывая звонки, из-за чего системы автоматической фильтрации не помечают их номера как спам», - добавил Денис Попов.