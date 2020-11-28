Московские власти не планируют закрывать фудкорты в ТЦ

Московские заведения общественного питания, расположенные в торговых центрах, смогут продолжать свою работу, несмотря на введенные противокоронавирусные ограничения. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что закрытие фудкортов привело бы к огромным финансовым потерям ТЦ, поэтому такая мера пока не рассматривается. Об этом сообщает «ТАСС».

По заявлению первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, контроль за фудкортами будет значительно усилен.

«Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе на фудкортах. Определенные нарушения существуют, но планов закрывать фудкорты в ТЦ нет. Мы усилим контроль, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников», - сообщил Немерюк.

Также чиновник отметил, что в целом все торговые центры Москвы соблюдают антикоронавирусные меры, поэтому они могут осуществлять свою работу в привычном режиме. В то же время в Санкт-Петербурге, Чувашии, Калининградской и Новгородской областях ранее были введены ограничения на работу фудкортов в местных ТЦ, что было вызвано ухудшением эпидемиологической обстановки в регионах.