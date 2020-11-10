На Москву надвигается снежный циклон «Сара»

Синоптики спрогнозировали приближение к Москве мощного циклона «Сара», который спровоцирует сильное ухудшение видимости. Отмечается, что в ночь на 22 ноября и в первую половину воскресенья в столице еще сохранится пасмурная, но без существенных осадков погода, а вот самый пик активности циклона припадет на послеобеденное время. Об этом пишет «ФАН».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что после 14:00–15:00 22 ноября в Москве начнется снег, к вечеру усилится ветер и возникнут сильные метели.

«Дневная температура в мегаполисе не превысит 0–2 градуса. Ветер южной четверти 5–10 м/с, вечером порывистый», — добавил Тишковец.

При этом метеоролог объяснил, что резкое удушение погоды произойдет из-за приближения Североатлантического циклона по имени «Сара».

«Натиск циклона “Сара” усилится в ночь на понедельник, особенно в утренний час-пик. Естественно ухудшится видимость и станет менее 1 километра. Соответственно на дорогах появятся заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении», - сказал Евгений Тишковец.

Также эксперт подчеркнул, что показания барометров в эти дни резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Также прогнозируется до 8-10 мм осадков, что составляет 15-20% месячной нормы. По словам Тишковца, высота снежного покрова в Москве из-за активности циклона составит около 5 – 10 сантиметров, а в Подмосковье может вырасти до 10 – 15 сантиметров.