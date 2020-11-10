На Москву надвигается снежный циклон «Сара»

Вчера, 23:04

0

Image 16+
На Москву надвигается снежный циклон «Сара»

Синоптики спрогнозировали приближение к Москве мощного циклона «Сара», который спровоцирует сильное ухудшение видимости. Отмечается, что в ночь на 22 ноября и в первую половину воскресенья в столице еще сохранится пасмурная, но без существенных осадков погода, а вот самый пик активности циклона припадет на послеобеденное время. Об этом пишет «ФАН».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что после 14:00–15:00 22 ноября в Москве начнется снег, к вечеру усилится ветер и возникнут сильные метели.

«Дневная температура в мегаполисе не превысит 0–2 градуса. Ветер южной четверти 5–10 м/с, вечером порывистый», — добавил Тишковец. 

При этом метеоролог объяснил, что резкое удушение погоды произойдет из-за приближения Североатлантического циклона по имени «Сара».

«Натиск циклона “Сара” усилится в ночь на понедельник, особенно в утренний час-пик. Естественно ухудшится видимость и станет менее 1 километра. Соответственно на дорогах появятся заносы, что приведет к заторам, а также перебоям в авиасообщении», - сказал Евгений Тишковец. 

Также эксперт подчеркнул, что показания барометров в эти дни резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Также прогнозируется до 8-10 мм осадков, что составляет 15-20% месячной нормы. По словам Тишковца, высота снежного покрова в Москве из-за активности циклона составит около 5 – 10 сантиметров, а в Подмосковье может вырасти до 10 – 15 сантиметров.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

На Москву надвигается снежный циклон «Сара»

Вчера, 23:04

В Москве будет запущено еще одно производство жизненно необходимых лекарств

10-11-2020, 20:04

В Москве создали большой запас препаратов для лечения COVID-19

23-10-2020, 11:36

Сотрудница полиции выдумала групповое изнасилование, чтобы скрыть прогул

22-10-2020, 13:17

В Москве 12-летняя девочка пришла пьяной к стоматологу

14-10-2020, 11:22

В Москве мужчину насмерть задавило воротами паркинга

11-10-2020, 07:48

Число «тяжелых» пациентов с COVID-19 в Москве названо

2-10-2020, 09:49

В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий»

25-09-2020, 08:36

Между Москвой и Петербургом проложат веломаршрут

15-09-2020, 19:14

16-летняя москвичка обвинила таксиста в изнасиловании

12-09-2020, 20:08

В Москве 9-летней девочке на эскалаторе в метро зажевало руку

9-09-2020, 18:14

В Москве водитель, чтобы не проходить тест, совершил самоубийство

7-09-2020, 21:03

Москвич расчленил жену на глазах у 6-летнего сына

15-08-2020, 11:39

Загадочные смертельные случаи зафиксированы в частной московской клинике

13-08-2020, 21:01

В оперштабе оценили шансы закрытия Москвы из-за коронавируса

6-08-2020, 11:13

В 20 местах Подмосковья можно совершить жертвоприношение на Курбан-байрам

30-07-2020, 14:06

В Москве однорукий охранник спас выпавшего с 7-ого этажа ребенка

28-07-2020, 17:01

Где сделать МРТ коленного сустава в Москве: адреса, цены и акции

27-07-2020, 22:02

В Москве задержан подозреваемый в нападениях на женщин в Южном Бутово

21-07-2020, 12:44

В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла в карты

3-07-2020, 21:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров