Лавров: Россия не возражает против обмена послами с Украиной

Сегодня, 15:01

Александр Зуев

0

Image
Лавров: Россия не возражает против обмена послами с Украиной

Дипотношения между Москвой и Киевом остаются непростыми. Здания посольств в обеих столицах существуют, но послов в них нет – украинского с 2014 года, российского – с 2016-го. Если Украина решит восстановить полномасштабные отношения, Россия возражать не будет. 

«Украинская сторона отозвала посла, грозилась совсем разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», – сказал «Российской газете» глава МИД РФ Сергей Лавров. 

Он также отметил, что украинские политики в личных беседах на столь агрессивны, как на публике. При разговоре с глазу на глаз он высказывают вполне прагматичные вещи, но стоит им только оказаться среди «своих», начинают звучать совершенно иные речи, в том числе о необходимости введения новых антироссийских санкций, сдерживании российских «оккупантов», прочее. 

Между тем «Украинские новости» решили проверить слова Лаврова и направили в свой МИД запрос о планах по возвращению в Москву посла. Там ответили, что эта должность остается вакантной и в ближайшем будущем замещать ее не планируется.

Россия Украина Сергей Лавров

Лента

Первые кроссоверы Geely Coolray приехали в российские дилерские центры

Сегодня, 20:00

Смартфоны брендов Xiaomi и Redmi оснастили «радаром» коронавируса

Сегодня, 20:00

Петербургского депутата исключили из «Единой России» за подпольное казино в его квартире

Сегодня, 18:46

В Подольске на подстанции теплосети прогремела серия взрывов

Сегодня, 18:06

Приемная мама избила первоклассника за корявое написание буквы «ж»

Сегодня, 17:05

«137 рублей на путевку»: диктор «Вестей» на Камчатке расхохоталась, рассказывая о пособиях

Сегодня, 16:37

Александр Друзь недоволен своей пенсией

Сегодня, 16:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle