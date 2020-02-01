Лавров: Россия не возражает против обмена послами с Украиной

Дипотношения между Москвой и Киевом остаются непростыми. Здания посольств в обеих столицах существуют, но послов в них нет – украинского с 2014 года, российского – с 2016-го. Если Украина решит восстановить полномасштабные отношения, Россия возражать не будет.

«Украинская сторона отозвала посла, грозилась совсем разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», – сказал « Российской газете » глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также отметил, что украинские политики в личных беседах на столь агрессивны, как на публике. При разговоре с глазу на глаз он высказывают вполне прагматичные вещи, но стоит им только оказаться среди «своих», начинают звучать совершенно иные речи, в том числе о необходимости введения новых антироссийских санкций, сдерживании российских «оккупантов», прочее.

Между тем «Украинские новости» решили проверить слова Лаврова и направили в свой МИД запрос о планах по возвращению в Москву посла. Там ответили, что эта должность остается вакантной и в ближайшем будущем замещать ее не планируется.