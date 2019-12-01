В Госдуме ответили на претензии ЕС к Крымскому мосту

Сегодня, 10:16

Александр Зуев

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В Госдуме ответили на претензии ЕС к Крымскому мосту

Накануне в Евросоюзе заявили, что строительство Крымского моста и открытие по нему ж/д сообщения якобы нарушает суверенитет Украины и, кроме того, затрудняет судоходство в Керченском проливе. Там подчеркнули, что по-прежнему считают Крым украинской территорией. 

«Крым давно является законной и неотъемлемой частью России, поэтому не стоит обращать внимание на политизированные заявления ЕС. Строительство моста является внутренним делом страны, и никакие заявления ЕС или протесты Киева не помешают движению транспорта», – приводит РИА Новости депутата Госдумы Руслана Бальбека. 

Он напомнил, что Киев сам в свое время сам изолировался от полуострова, прекратив с ним ж/д сообщение, и уже более 5-ти лет не имеет к данной территории никакого отношения. 

Как заявила, в свою очередь, глава украинской общины в Крыму Гридчина, Крымский мост – это урок киевским властям, которые думали, что, лишая полуостров сообщения, отрезают его жителей от всего мира. Они ошиблись – с крымчанами нельзя разговаривать с помощью шантажа и силы, добавила Гридчина.

Госдума Крымский мост

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