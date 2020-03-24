Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Сегодня, 13:59

Анна Лисова

0

Image 16+
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ показало видео, на котором запечатлен полет Су-57 на предельных режимах, пишет «Красная звезда».

На этом видео показано, как летчики ВКС РФ отрабатывают одиночный и групповой пилотаж. Пилоты также показали групповую слетанность в составе звена, продемонстрировали полеты на малых и предельно малых высотах. Помимо этого летчики также показали использование оружия на поражение.

В ходе полетов летчики смогли полностью освоить Су-57. Они испытали все режимы, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок. Летчики выполняли на истребителях элементы ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов.

Су-57 – это российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он может использоваться для поражения воздушных, наземных и надводных целей. Этот самолет также можно применять для проведения мониторинга воздушного пространства на территориях, удаленных от места базирования.

Планируется, что на вооружении ВКС РФ будет как минимум 76 самолетов этого типа.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Кадыров считает, что нарушителей карантина следует убивать

24-03-2020, 22:05

Аналитики Sohu объяснили, почему Китай нуждается в России

24-03-2020, 15:46

Польша отказалась пропустить гуманитарные российские Ил-76 в Италию

24-03-2020, 13:55

Немецкие журналисты высмеяли американский ролик о российской военной угрозе

23-03-2020, 14:34

Издание The National Interest назвало самую смертоносную снайперскую винтовку России

21-03-2020, 20:00

National Interest назвал главные преимущества российского танка Т-90

21-03-2020, 11:03

Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в провинции Идлибе

20-03-2020, 09:38

В США заявили о бессмысленности запуска истребителя Су-57 в серию

19-03-2020, 18:06

КНР может использовать электромагнитное оружие против американских военных кораблей

19-03-2020, 13:46

Кремль изучает вопрос о переносе весеннего призыва в армию

19-03-2020, 01:27

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

18-03-2020, 17:20

Турция рассматривает возможность силовой зачистки трассы в Идлибе

18-03-2020, 12:53

Эксперт предостерег США от попыток посягнуть на Северный морской путь

18-03-2020, 10:22

Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию

17-03-2020, 22:53

Умер писатель Эдуард Лимонов

17-03-2020, 22:01

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

17-03-2020, 21:20

Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

17-03-2020, 10:01

Назван объем экспорта российского вооружения в 2019 году

17-03-2020, 09:06

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

16-03-2020, 23:44

Китайский эксперт назвал чрезвычайное положение в США лишь началом беды

16-03-2020, 22:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров