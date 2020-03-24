Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ показало видео, на котором запечатлен полет Су-57 на предельных режимах, пишет «Красная звезда ».

На этом видео показано, как летчики ВКС РФ отрабатывают одиночный и групповой пилотаж. Пилоты также показали групповую слетанность в составе звена, продемонстрировали полеты на малых и предельно малых высотах. Помимо этого летчики также показали использование оружия на поражение.

В ходе полетов летчики смогли полностью освоить Су-57. Они испытали все режимы, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок. Летчики выполняли на истребителях элементы ближнего воздушного боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов.

Су-57 – это российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он может использоваться для поражения воздушных, наземных и надводных целей. Этот самолет также можно применять для проведения мониторинга воздушного пространства на территориях, удаленных от места базирования.

Планируется, что на вооружении ВКС РФ будет как минимум 76 самолетов этого типа.