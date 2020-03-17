КНР может использовать электромагнитное оружие против американских военных кораблей

Сегодня, 13:46

Александр Зуев

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КНР может использовать электромагнитное оружие против американских военных кораблей

Чтобы противостоять посягательствам США на китайские территориальные воды, военные КНР, судя по всему, планируют использовать новые подходы, в том числе и развертывание электромагнитного оружия.

Как отмечает китайский военный эксперт Сун Чжунпин, стрельба по военным кораблям США не является подходящим выбором. Вероятнее всего, это может привести к началу военного конфликта между Китаем и США. Военный эксперт отмечает, что военные корабли США будут изгнаны из Южно-Китайского моря с помощью нелетального электромагнитного оружия, в том числе и низкоэнергетических лазерных устройств. По его словам, использование электромагнитного оружия может быть удачным выбором, а электромагнитное оружие позволит на время парализовать оружие и системы управления американских кораблей без жертв, пишет «Красная весна».

Отметим, что военные корабли США неоднократно вторгались в Южно-Китайское море на прошлой неделе. Известно, что корабли ударной группы авианосца «Теодор Рузвельт» и американской экспедиционной ударной группы десантных кораблей вышли в Южно-Китайское море для учений ударных сил экспедиции.

Известно, что в прошлом месяце США обвинили китайский эсминец в использовании лазеров по отношению к патрульному самолету под Гуамом. Однако американский самолет первоначально проводил разведку с близкого расстояния, которая нарушала навигацию и подготовку китайского флота. В свою очередь китайская сторона отметила, что это нарушает международное право, угрожает миру и дестабилизирует ситуацию в регионе.

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