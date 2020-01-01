Под Черниговом на ходу загорелась электричка с пассажирами

В Черниговской области (Украина) произошел пожар в электровозе регионального поезда «Шостка-Киев», в котором на момент возгорания находилось более 250 человек. Инцидент произошел в понедельник в дневное время.

«Между станциями "Халимоново" и "Бахмач" произошел пожар электролокомотива регионального экспресса №785 "Шостка-Киев", где находилось 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала. Вагоны с пассажирами были отцеплены и находились на безопасном расстоянии от возгорания», – пишет « Страна.ua ».

По данным ресурса, силовое оборудование электровоза сгорело полностью, повреждены конструктивные элементы самого локомотива. Жертв и пострадавших нет.

Сообщается также, что из-за пожара выбились из графика 16 поездов, направлявшихся в Киев. Все они прибыли в столицу с большим опозданием.

Днем ранее сгорел головной вагон дизель-поезда в Сумской области. Пожар начался прямо в кабине машинистов. Здесь также обошлось без жертв.