Под Черниговом на ходу загорелась электричка с пассажирами

Сегодня, 16:36

Александр Зуев

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Под Черниговом на ходу загорелась электричка с пассажирами

В Черниговской области (Украина) произошел пожар в электровозе регионального поезда «Шостка-Киев», в котором на момент возгорания находилось более 250 человек. Инцидент произошел в понедельник в дневное время. 

«Между станциями "Халимоново" и "Бахмач" произошел пожар электролокомотива регионального экспресса №785 "Шостка-Киев", где находилось 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала. Вагоны с пассажирами были отцеплены и находились на безопасном расстоянии от возгорания», – пишет «Страна.ua». 

По данным ресурса, силовое оборудование электровоза сгорело полностью, повреждены конструктивные элементы самого локомотива. Жертв и пострадавших нет. 

Сообщается также, что из-за пожара выбились из графика 16 поездов, направлявшихся в Киев. Все они прибыли в столицу с большим опозданием. 

Днем ранее сгорел головной вагон дизель-поезда в Сумской области. Пожар начался прямо в кабине машинистов. Здесь также обошлось без жертв.

Украина электровоз пожар

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