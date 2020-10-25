Врач Сергиенко посоветовала россиянам зимой включить в рацион авокадо

Укрепить иммунитет можно, употребляя авокадо.
Об этом рассказала радио Sputnik консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.
Авокадо неспроста называют суперфудом, ведь этот фрукт содержит много полезных веществ и микроэлементов.
В период пандемии, особенно в холодное время года, важно включать авокадо в рацион, чтобы организм получил витамин D, омега жиры, и витамин E. Они помогают работе иммунной системы, что сейчас особо необходимо.
Авокадо дает организму заряд энергии. Он также богат полиненасыщенными кислотами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, а поэтому можно говорить, что авокадо продлевает жизнь.
Но вот тем, у кого есть проблемы с печенью, употреблять авокадо следует очень осторожно, поскольку все же он богат жирами.
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