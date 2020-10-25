Врач Сергиенко посоветовала россиянам зимой включить в рацион авокадо

Укрепить иммунитет можно, употребляя авокадо.

Об этом рассказала радио Sputnik консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Авокадо неспроста называют суперфудом, ведь этот фрукт содержит много полезных веществ и микроэлементов.

В период пандемии, особенно в холодное время года, важно включать авокадо в рацион, чтобы организм получил витамин D, омега жиры, и витамин E. Они помогают работе иммунной системы, что сейчас особо необходимо.

Авокадо дает организму заряд энергии. Он также богат полиненасыщенными кислотами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, а поэтому можно говорить, что авокадо продлевает жизнь.

«Употреблять фрукт лучше в первой половине дня: он очень калориен, дает ощущение сытости. Утром авокадо надолго зарядит энергией. Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой. Это вкусное и полезное сочетание», – посоветовала Марина Сергиенко.

Но вот тем, у кого есть проблемы с печенью, употреблять авокадо следует очень осторожно, поскольку все же он богат жирами.