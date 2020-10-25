Названы витамины для профилактики гриппа и ОРВИ в зимний период

Крепкий иммунитет поможет при любой инфекции. Отлаженная работа иммунной системы особенно на фоне пандемии коронавируса и сезонного всплеска заболеваний ОРВИ играет огромную роль в борьбе с недугом.

В этой связи врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о витаминах, которые могут быть полезны в плане укреплении иммунитета.

Как отметила специалист, важно поддерживать необходимый уровень витамина D в организме. Он способствует правильному обмену кальция. Немаловажным для организма является витамин C. При этом эксперт рекомендует употреблять эти элементы после консультации с врачом, так как неправильный подбор пищевых добавок и дозировок может привести к гипервитаминозу, который встречается из-за бесконтрольного употреблении витаминов.

Так, употребление витамина D в большом количестве может негативно сказаться на почках. Употребление витамина C сверх нормы провоцируют образование камней, отеки, нарушение работы поджелудочной железы и повышение лейкоцитов в крови.

В свою очередь американский врач-диетолог Джулия Зумпано заявила, что для крепкого иммунитета человеку нужны три витамина. Речь идет прежде всего о витамине С, который является стимулятором иммунной системы. Диетолог советует есть побольше цитрусовых, клубнику, перец, шпинат, капусту и брокколи. B6 - еще один для иммунитета важный витамин. Им богаты такие продукты, как курица, рыба, нут и зеленые овощи. Также эксперт упомянула витамин Е, которого много в орехах и шпинате.