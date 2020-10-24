В России коронавирусом может заболеть до 3 млн человек

Сегодня, 10:34

Анна Лисова

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В России коронавирусом может заболеть до 3 млн человек

В России число зараженных коронавирусной инфекцией может увеличиться до 3 млн человек.

Об этом говорит директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев, передает газета «Известия».

Он отметил, что на данный момент, к сожалению, не стоит надеяться на то, что пандемия коронавируса резко пойдет на спад. По мнению эксперта, пока еще стоит ожидать увеличения суточного числа зараженных коронавирусом. Важно лишь, чтобы скорость роста распространения инфекции не слишком ушла от нынешних показателей, поскольку в противном случае система здравоохранения может не справиться с нагрузкой.

Лукашев считает, что при умеренном росте темпов распространения инфекции удастся влиять на распространение коронавируса в регионах.

Стоит отметить, что Минздрав уже заявил о нехватке пробирок и расходного оборудования для тестирования. Это может повлиять на количество тестов в сутки. При наихудшей ситуации тестировать будут только наиболее острые случаи.

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