«Ковидный огонь»: врач из Курска рассказал об ситуации в городе

Врач-уролог из Курска на своей странице в Twitter эмоционально рассказал подписчикам о том, как тяжело медикам справляться с коронавирусом. Он добавил, что все врачи страны уже испытывают смертельную усталость от происходящего. Об этом сообщает «46ТВ».

Курский доктор, имя которого нигде не фигурирует, открыл глаза гражданам России на ситуацию с коронавирусом в стране. Он уточнил, что в СМИ об этом не рассказывают. На странице в странице «#StayHome Твитторский лекарь» специалист пожаловался на перегруженность всех больниц в регионе.

«Мы все очень устали. Город находится в каком-то ковидном огне. В больницах заканчиваются койки. Я молчу про смертельные случаи. Это очень серьезные цифры», - рассказал доктор.

Также уролог добавил, что все медицинские работники Курска сейчас работают на износ.

«Считаю, что система здравоохранения России давно уже рухнула», - высказал свое мнение медик.

Также автор поста обратился к жителям страны, призвав их соблюдать все ограничительные меры, потому как они действительно помогут спасти сотни жизней.

«Если есть такая возможность – сидите дома. Уходите на удаленку, не посещайте общественные места, мойте руки и носите медицинские маски. Сегодня все зависит только от вас, а делать ведь особо ничего и не нужно», - попытался достучаться до людей врач.

Напоследок подписчики поинтересовались у автора скоро ли кончится эпидемия, на что он ответил, что этот ад раньше декабря не прекратится.