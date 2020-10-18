«Ковидный огонь»: врач из Курска рассказал об ситуации в городе

Врач-уролог из Курска на своей странице в Twitter эмоционально рассказал подписчикам о том, как тяжело медикам справляться с коронавирусом. Он добавил, что все врачи страны уже испытывают смертельную усталость от происходящего. Об этом сообщает «46ТВ».
Курский доктор, имя которого нигде не фигурирует, открыл глаза гражданам России на ситуацию с коронавирусом в стране. Он уточнил, что в СМИ об этом не рассказывают. На странице в странице «#StayHome Твитторский лекарь» специалист пожаловался на перегруженность всех больниц в регионе.
Также уролог добавил, что все медицинские работники Курска сейчас работают на износ.
Также автор поста обратился к жителям страны, призвав их соблюдать все ограничительные меры, потому как они действительно помогут спасти сотни жизней.
Напоследок подписчики поинтересовались у автора скоро ли кончится эпидемия, на что он ответил, что этот ад раньше декабря не прекратится.
Комментировать