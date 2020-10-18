Названы самые уязвимые перед длительным коронавирусом группы людей

Сегодня, 13:00

Анна Лисова

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Названы самые уязвимые перед длительным коронавирусом группы людей

Британские ученые рассказали о том, какая группа людей является наиболее уязвимой перед длительным течением коронавирусной инфекции.

Термином «long COVID» сейчас медики называют течение коронавирусной инфекции с тяжелыми симптомами. И, как показало исследование, наиболее подвержены именно такому проявлению женщины в возрасте от 50 до 60 лет.

О своем исследовании ученые рассказали на страницах сервиса medRxiv.

По словам авторов этого исследования, они изучили состояние 4182 пациентов с COVID-19, которые во время лечения вносили данные в специальное приложение. Оказалось, что именно женщины в возрастной группе 50-60 лет в два раза чаще по сравнению с мужчинами этой же возрастной группы сохраняют в течение месяца стойкие симптомы инфекции.

В группе пациентов от 70 лет длительный COVID-19 был зафиксирован у 22% участников исследования, в группе 18-49 лет - у 10%.

По мнению автора исследования, то, что у женщин 50-60 лет коронавирусная инфекция протекает зачастую около месяца и дает осложнения, может объясняться возрастными изменениями в работе иммунной системы.

Также ученые отметили, что часто длительное течение болезни наблюдается у людей, которые страдают астмой или ожирением.

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