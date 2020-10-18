Врач назвала лекарства, которые должны быть в каждой аптечке в период пандемии

Сегодня, 14:15

Александр Зуев

0

Image 16+
Врач назвала лекарства, которые должны быть в каждой аптечке в период пандемии

Многие знают, что домашняя аптечка должна быть в каждом доме. Однако  большинство людей  относятся к ней легкомысленно. Часто мы забываем о том, что домашний запас препаратов следует пополнять, а также избавляться от лекарств, срок годности которых истек.  Важно знать, что в домашней аптечке должен быть необходимый набор медикаментов.

Врач-терапевт Людмила Лапа дала несколько советов относительно того, какие именно препараты должны быть в домашней  аптечке в условиях эпидемии коронавируса.

Как она отметила,  при любых признаках плохого самочувствия следует обратиться к врачу. Но все же дома должен быть набор препаратов, которые в экстренных случаях помогут облегчить состояние. 

Прежде всего, в домашней аптечке должен быть парацетамол. Если говорить о антибиотиках, то можно сказать, что для лечения пневмонии используются макролиты. Но при этом препараты назначает только врач. В домашней аптечке  должны быть  ацикловир и аспирин. Также дома следует хранить такие средства для поддержания здоровья кишечника, как лактобактерии и бифидобактерии. Врач пояснила: кишечник — это 80%  иммунитета, пишет  news.ru.

Специалист также отметила,  что залогом здоровья является правильное питание. Речь идет о том,  что из рациона  лучше исключить  нездоровую пищу и обогатить свое меню полезными продуктами. В условиях распространения инфекции важно проветривать помещения и соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила, напомнила доктор.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Врач порекомендовала тренировку при потере обоняния при коронавирусе

18-10-2020, 14:35

Доктор Мясников назвал причины хронического кашля, не связанные с заболеваниями органов дыхания

18-10-2020, 12:35

Врач: коронавирус может привести к появлению «бактериального спецназа» в России

17-10-2020, 15:33

«Мозговой туман»: врачи назвали новые опасные последствия COVID-19

17-10-2020, 09:31

Фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом, раскрыт

17-10-2020, 08:48

Врач: бессимптомная форма коронавируса влияет на иммунитет к COVID-19

17-10-2020, 08:00

Роспотребнадзор рассказал об одномоментном подъеме COVID-19 по всей России

16-10-2020, 23:27

Вскрытие умерших от коронавируса COVID-19 показывает вирус в глазных яблоках

16-10-2020, 09:13

Пульмонолог назвал симптом COVID-19, при котором требуется КТ

16-10-2020, 08:56

В медуниверситете имени Сеченова рассказали, какая вакцина от коронавируса безопаснее

15-10-2020, 21:12

Роспотребнадзор допускает отстранение от работы врачей и педагогов без прививок

15-10-2020, 19:25

Названы болезни с 1100-процентным риском смерти при COVID-19

15-10-2020, 17:28

Установлены 7 затяжных постсимптомов коронавируса COVID-19

15-10-2020, 14:55

Вирусолог сравнил, как лечат от COVID-19 бедных и богатых россиян

15-10-2020, 14:53

Эксперт: ПЦР-тест является самым надежным методом выявления коронавируса COVID-19

15-10-2020, 12:59

В Ростовской области из-за коронавируса вводят новые ограничения

15-10-2020, 11:33

В Липецкой области с 19 октября из-за коронавируса приостановят плановую медпомощь

15-10-2020, 10:02

Медики назвали главное различие коронавируса от гриппа

15-10-2020, 09:43

Минздрав РФ: препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых

14-10-2020, 20:03

Выявлен фактор, повышающий риск госпитализации при COVID в 5 раз

14-10-2020, 14:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров