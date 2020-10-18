Врач назвала лекарства, которые должны быть в каждой аптечке в период пандемии

Многие знают, что домашняя аптечка должна быть в каждом доме. Однако большинство людей относятся к ней легкомысленно. Часто мы забываем о том, что домашний запас препаратов следует пополнять, а также избавляться от лекарств, срок годности которых истек. Важно знать, что в домашней аптечке должен быть необходимый набор медикаментов.

Врач-терапевт Людмила Лапа дала несколько советов относительно того, какие именно препараты должны быть в домашней аптечке в условиях эпидемии коронавируса.

Как она отметила, при любых признаках плохого самочувствия следует обратиться к врачу. Но все же дома должен быть набор препаратов, которые в экстренных случаях помогут облегчить состояние.

Прежде всего, в домашней аптечке должен быть парацетамол. Если говорить о антибиотиках, то можно сказать, что для лечения пневмонии используются макролиты. Но при этом препараты назначает только врач. В домашней аптечке должны быть ацикловир и аспирин. Также дома следует хранить такие средства для поддержания здоровья кишечника, как лактобактерии и бифидобактерии. Врач пояснила: кишечник — это 80% иммунитета, пишет news.ru .

Специалист также отметила, что залогом здоровья является правильное питание. Речь идет о том, что из рациона лучше исключить нездоровую пищу и обогатить свое меню полезными продуктами. В условиях распространения инфекции важно проветривать помещения и соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила, напомнила доктор.