Врач объяснила, почему противовирусные и антибиотики не помогают при коронавирусе COVID

Я НЕ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА.НО ЧЕМ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЖУСЬ, ТАК ЭТО ТЕМ, ЧТО МОИ ДЕТИ НЕ ПОЛУЧАЮТ АНТИБИОТИКИ БЕЗ ПРИЧИНЫ. В карусели - выдержка из лекции проф. С.Н. Авдеева. ? Отойдя от темы коронавируса, хочу напомнить, что мы живем в мире микробов. Миллиарды микроорганизмов кишат на нашем теле, внутри нас, и конечно же, вокруг. ? С частью потенциально опасных бактерий и вирусов мы научились бороться путем вакцинации. Еще с одной частью бактерий наш организм договорился о сотрудничестве. Они живут внутри нас, и они нам нужны: для пищеварения, для выработки витаминов и других функций. Со всеми остальными ребятами из микромира борется система, данная нам с рождения, имя которой - ИММУНИТЕТ. Единственная цель клеток иммунитета - УБИВАТЬ. Вирус, бактерию, собственную дефектную (раковую, например) клетку. ? Для того, чтобы система иммунитета работала корректно, ей необходимо обучение. Так же, как ребенок учится ходить, клетки-солдаты иммунной системы учатся отличать свой-чужой. ? В большинстве случаев все сопли детей (а болеть для ребенка в детском коллективе нормально до 12 раз в год) являются следствием вирусной инфекции. Большинство соплей, красного горла и кашля взрослых - тоже следствие вирусной инфекции. Сюда же включаем коронавирус. ? Для того, чтобы вникнуть в сложнейшие процессы иммунного ответа на респираторный вирус представим такую картину. Вирус - это мельчайший организм, это даже не клетка, это паразит, который не способен жить вне клетки-хозяина. Проникая в организм он стремится внедриться в клетки, размножиться в них и выйти из них в бОльшем количестве. Представим армию мельчайших врагов, напавших на государство. В нашем государстве (организме) к этому нападению подготовлены целые войска. Первые солдаты-разведчики доложили штабу о природе врага - это вирус? Все силы армии мобилизованы, схемы операций продуманы, солдаты готовы отработать свои учебные навыки в реальном бою? Они сработают, как надо, противник будет уничтожен, вся информация о нем занесена в картотеку и в случае нового нападения, войны не будет. Так как враг будет идентифицирован и нейтрализован быстрее. ? Есть в этом государстве одна автономия - бактерии, представители нормальной микрофлоры.??