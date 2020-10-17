Врач объяснила, почему противовирусные и антибиотики не помогают при коронавирусе COVID

Барнаульский врач-рентгенолог Татьяна Щегарцова объяснила, почему противовирусные лекарства могут усугубить протекание заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом она рассказала в соцсети Инстаграм.

Врач подчеркнула, что некоторые антибиотики ухудшают защитные силы иммунитета, из-за чего поражаются органы дыхания.

Она отметила, что режим самоизоляции нужен, чтобы максимально растянуть время заражения граждан и ослабить нагрузку на медицинскую систему.

Щегарцова также напомнила, что людям старше 65 лет следует оставаться дома. То же самое касается и людей, страдающих сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией.

Остальные граждане должны свести к минимуму поездки в общественном транспорте и обращения за плановой помощью в поликлинику, а также сократить число посещений ТЦ. Медик также призвала граждан быть готовыми лечиться в домашних условиях, так как в большинстве случаев при таком заболевании госпитализация не требуется. Человеку не нужна «скорая помощь», если у него невысокая температура (до 38,5 градусов), кашель, болит горло, головная боль, насморк, ломота и слабость, сказала врач.

Доктор напомнила, что эффективных препаратов, которые на 100% избавляют от коронавируса, не существует.

Врач также посоветовала всем пациентам с коронавирусом много пить жидкости, промывать нос йодо-солевыми растворами, а при повышении температуры пить ибупрофен или парацетамол. Щегарцова также сообщила, что арбидол не эффективен в борьбе с коронавирусом, как и ингавирин, и интерферон.

«Скорую помощь» следует вызывать при одышке, нехватке воздуха, сильном упадке сил, а также при температуре выше 38,5, которая не спадает более трех дней.

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