Врач объяснила, почему противовирусные и антибиотики не помогают при коронавирусе COVID

Сегодня, 14:41

Александр Зуев

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Врач объяснила, почему противовирусные и антибиотики не помогают при коронавирусе COVID

Барнаульский врач-рентгенолог Татьяна Щегарцова объяснила, почему противовирусные лекарства могут усугубить протекание заболевания,  вызванного коронавирусом. Об этом она рассказала в соцсети Инстаграм. 

Врач подчеркнула, что некоторые антибиотики ухудшают защитные силы иммунитета, из-за чего поражаются органы дыхания. 

Она отметила, что режим самоизоляции нужен, чтобы максимально растянуть время заражения граждан и ослабить нагрузку на медицинскую систему.

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Я НЕ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА.НО ЧЕМ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЖУСЬ, ТАК ЭТО ТЕМ, ЧТО МОИ ДЕТИ НЕ ПОЛУЧАЮТ АНТИБИОТИКИ БЕЗ ПРИЧИНЫ. В карусели - выдержка из лекции проф. С.Н. Авдеева. ? Отойдя от темы коронавируса, хочу напомнить, что мы живем в мире микробов. Миллиарды микроорганизмов кишат на нашем теле, внутри нас, и конечно же, вокруг. ? С частью потенциально опасных бактерий и вирусов мы научились бороться путем вакцинации. Еще с одной частью бактерий наш организм договорился о сотрудничестве. Они живут внутри нас, и они нам нужны: для пищеварения, для выработки витаминов и других функций. Со всеми остальными ребятами из микромира борется система, данная нам с рождения, имя которой - ИММУНИТЕТ. Единственная цель клеток иммунитета - УБИВАТЬ. Вирус, бактерию, собственную дефектную (раковую, например) клетку. ? Для того, чтобы система иммунитета работала корректно, ей необходимо обучение. Так же, как ребенок учится ходить, клетки-солдаты иммунной системы учатся отличать свой-чужой. ? В большинстве случаев все сопли детей (а болеть для ребенка в детском коллективе нормально до 12 раз в год) являются следствием вирусной инфекции. Большинство соплей, красного горла и кашля взрослых - тоже следствие вирусной инфекции. Сюда же включаем коронавирус. ? Для того, чтобы вникнуть в сложнейшие процессы иммунного ответа на респираторный вирус представим такую картину. Вирус - это мельчайший организм, это даже не клетка, это паразит, который не способен жить вне клетки-хозяина. Проникая в организм он стремится внедриться в клетки, размножиться в них и выйти из них в бОльшем количестве. Представим армию мельчайших врагов, напавших на государство. В нашем государстве (организме) к этому нападению подготовлены целые войска. Первые солдаты-разведчики доложили штабу о природе врага - это вирус? Все силы армии мобилизованы, схемы операций продуманы, солдаты готовы отработать свои учебные навыки в реальном бою? Они сработают, как надо, противник будет уничтожен, вся информация о нем занесена в картотеку и в случае нового нападения, войны не будет. Так как враг будет идентифицирован и нейтрализован быстрее. ? Есть в этом государстве одна автономия - бактерии, представители нормальной микрофлоры.??

A post shared by Татьяна Щегарцова (@tatiana_shchegartsova) on


Щегарцова также напомнила,  что людям старше 65 лет следует оставаться дома. То же самое касается и людей, страдающих сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией. 

Остальные граждане должны свести к минимуму  поездки в общественном транспорте и обращения за плановой помощью в поликлинику,  а также  сократить  число посещений  ТЦ. Медик также призвала граждан  быть готовыми лечиться в домашних условиях, так как  в большинстве случаев при таком заболевании госпитализация не требуется. Человеку  не нужна «скорая помощь», если у него  невысокая температура (до 38,5 градусов), кашель, болит горло, головная боль, насморк, ломота и слабость, сказала врач. 

Доктор напомнила,  что  эффективных препаратов, которые на 100% избавляют от коронавируса,  не существует. 

Врач также посоветовала всем пациентам  с  коронавирусом много пить жидкости, промывать нос йодо-солевыми растворами, а при повышении температуры пить ибупрофен или парацетамол. Щегарцова также сообщила, что арбидол не эффективен в борьбе с коронавирусом,  как и ингавирин, и интерферон. 

«Скорую помощь» следует  вызывать при одышке, нехватке воздуха, сильном упадке сил, а также при  температуре выше 38,5, которая не спадает более трех дней.

С публикацией врача ознакомились более 40000 человек. Пост  собрал уже более 8000 лайков. 

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