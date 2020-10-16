Ученые связали тяжелую форму коронавируса с волосами на спине

Сотрудники Каролинского института (Швеция) и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) пришли, на первый взгляд, к странному выводу. Они заявили, что тяжелая форма коронавируса связана с наличием растительности на спине. Специалисты нашли области генов, которые способствуют возникновению серьезных симптомов у зараженных коронавирусом. Эти участки увеличивают риск воспалительной реакции, что приводит к возрастанию уровня цитокинов в крови, а это является причиной атаки иммунитета на собственные ткани и клетки. Как предполагают ученые, эти гены достались нам от неандертальцев.

Эксперты говорят о том, что эти участки влияют на некоторые параметры организма человека. Так, если на спине есть густой волосяной покров, то этот факт повышает риск возникновения таких недугов, как волчанка и болезнь Крона. Ученые также подчеркивают, что эти болезни встречаются преимущественно у жителей Южной Азии.

Кстати, недавно британские ученые доказали, что у жителей Бангладеш риск умереть от последствий коронавируса вдвое выше, чем у всего остального населения планеты.