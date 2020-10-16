Ученые связали тяжелую форму коронавируса с волосами на спине

Сегодня, 18:33

Александр Зуев

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Ученые связали тяжелую форму коронавируса с волосами на спине

Сотрудники Каролинского института (Швеция) и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) пришли, на первый взгляд, к странному выводу. Они заявили, что тяжелая форма коронавируса связана с наличием растительности на спине. Специалисты нашли области генов, которые способствуют возникновению серьезных симптомов у зараженных  коронавирусом. Эти участки увеличивают  риск воспалительной реакции, что приводит к возрастанию уровня цитокинов в крови, а это является  причиной атаки иммунитета на собственные ткани и клетки. Как предполагают ученые, эти гены достались нам от неандертальцев. 

Эксперты говорят о том,  что эти участки влияют на некоторые параметры организма человека. Так, если на спине есть густой волосяной покров, то этот факт повышает риск возникновения таких недугов, как  волчанка и болезнь Крона. Ученые  также  подчеркивают, что эти болезни встречаются преимущественно у жителей Южной Азии.

Кстати, недавно британские  ученые доказали, что у жителей Бангладеш риск умереть от последствий коронавируса вдвое выше, чем у всего остального населения планеты.

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