Россияне сообщили о странных осложнениях после коронавируса

Сегодня, 18:22

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Россияне сообщили о странных осложнениях после коронавируса

Переболевшие вирусом COVID-19 россияне рассказали о нетипичных осложнениях, которые возникли у них после инфицирования. По словам пациентов, побочные симптомы от болезни были «неприятными» и «тревожными».

Как отмечается в источнике, практически каждый переболевший на коронавирус пациент испытывает на себе самые разные осложнения, вызванным вирусом COVID-19. 

«Отрицательный тест на коронавирус — далеко еще не показатель того, что наконец болезнь отступила. У меня, например, после выздоровления от коронавируса начались постоянные головокружения, приступы панических атак и сильно ухудшилась память», - сообщила участница Facebook-группы «Нетипичный коронавирус» Ольга Ребенок. 

Об осложнениях неврологического характера также рассказала Анна Сидорова, написав в паблике о покалывании в руках и ногах, онемении конечностей и тяжести в голове после перенесения коронавируса.

Участница сообщества Аятен Меммедова призналась, что у нее после перенесенного коронавируса пропал аппетит и она сильно похудела. 

«Я уже на 8-9 кг похудела. Очень плохо. Уже месяц не кушаю мясо. Дисбактериоз сильный, и постоянно сжимается горло и появляются спазмы в желудке», — пожаловалась она. 

У пользователя Facebook Леси Бондар после болезни начались проблемы с глазами. 

«Кому ковид дал осложнения на глаза в виде вирусного конъюнктивита? Я просто в шоке, глаза текут, уставшие», — рассказала о своей проблеме Бондар. 

Переболевший коронавирусом Никита Тихомиров обнаружил у себя симптомы диабета, усиленное мочеиспускание и периодические перепады температуры тела, а Светлана Максина — проблемы с зубами вследствие странной иммунной реакции после инфицирования вирусом COVID-19.

47-летняя известная актриса и звезда сериала «Зачарованные» Алиса Милано рассказала в соцсетях своим поклонникам, что после заболевания на коронавирус у нее резко стали выпадать волосы, причем в среднем такое осложнение появляется примерно у каждого 6 инфицированного. 

Некоторые пользователи соцсетей также отмечали у себя странное искажение запахов и вкусов, и даже спустя много недель после выздоровления от коронавируса. Люди делятся друг с другом, что определенные продукты теперь отдают для них «смесью чего-то газового, гнилостного, жженого, прогорклого, плюс похоже на лук и чеснок».

Ученые продолжают говорить о том, что природа коронавируса пока еще до конца не изучена, поэтому в качестве возможного осложнения могут проявиться буквально все существующие побочные симптомы. На данный момент ВОЗ уже включил диабет, проблемы с почками, психоз и панические атаки в официальный перечень возможных осложнений после инфицирования коронавирусом.

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