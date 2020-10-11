Фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом, раскрыт учеными. Это, как вытекает из результатов двух исследований, группа крови. Они были обнародованы на страницах журнала Blood Advances, а также на портале MedicalXpress.

Ученые узнали, что наименьшему риску заражения коронавирусом нового типа подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа). Этим фактором также определяется и тяжесть течения коронавирусной инфекции.

В первом исследовании ученые из Дании сравнили данные 473 тысяч человек, которые сдавали тесты на коронавирус. Оказалось, что среди тех, у кого лабораторно подтвердился ковид, людей с такой группой крови было меньше всего. При этом наблюдалось больше положительных тестов у людей с группой крови A (вторая), B (третья) и AB (четвертая).

Почему так и чем это можно объяснить? Ученые считают, что первая группа крови защищает человека по причине того, что в такой крови не содержатся антигены эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

В другом исследовании ученые наблюдали за 95 тяжелобольными людьми с коронавирусом из Канады. Было установлено, что у людей с группами крови А или АВ значительно увеличивалась вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

К слову, ранее и другие ученые заявляли о связи группы крови с осложнениями. Так, исследователи из США и Китая в совместном исследовании установили, что от коронавируса чаще всего умирают люди со второй группой крови. Немногим реже летальные исходы фиксируются среди обладателей третьей и четвертой групп.



