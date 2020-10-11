Фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом, раскрыт

Сегодня, 08:48

Ольга Громова

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Фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом, раскрыт

Фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом, раскрыт учеными. Это, как вытекает из результатов двух исследований, группа крови. Они были обнародованы на страницах журнала Blood Advances, а также на портале MedicalXpress.

Ученые узнали, что наименьшему риску заражения коронавирусом нового типа подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа). Этим фактором также определяется и тяжесть течения коронавирусной инфекции.

В первом исследовании ученые из Дании сравнили данные 473 тысяч человек, которые сдавали тесты на коронавирус. Оказалось, что среди тех, у кого лабораторно подтвердился ковид, людей с такой группой крови было меньше всего. При этом наблюдалось больше положительных тестов у людей с группой крови A (вторая), B (третья) и AB (четвертая).

Почему так и чем это можно объяснить? Ученые считают, что первая группа крови защищает человека по причине того, что в такой крови не содержатся антигены эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

В другом исследовании ученые наблюдали за 95 тяжелобольными людьми с коронавирусом из Канады. Было установлено, что у людей с группами крови А или АВ значительно увеличивалась вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

К слову, ранее и другие ученые заявляли о связи группы крови с осложнениями. Так, исследователи из США и Китая в совместном исследовании установили, что от коронавируса чаще всего умирают люди со второй группой крови. Немногим реже летальные исходы фиксируются среди обладателей третьей и четвертой групп.


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