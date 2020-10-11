Вскрытие умерших от коронавируса COVID-19 показывает вирус в глазных яблоках

Эксперты обнаружили продолжение активности вируса COVID-19 в глазных яблоках умерших людей. Такой вывод ученые обнаружили вследствие проведения вскрытия нескольких десятков людей, умерших от коронавируса, информирует «MedikForum.ru».

Целью проведения таких манипуляций стало выявление состояния зрительной ткани умерших от коронавируса людей. В результате вскрытия был обнаружен патоген в глазных яблоках у всех пациентов, умерших вследствие осложнений от коронавируса.

«В каждом исследованном случае были обнаружены доказательства присутствия генома SARS-CoV-2. Мы выявили небольшую, но заслуживающую внимания распространенность SARS-CoV-2 в тканях глаз у жертв COVID-19, например, на задней и в передней части роговицы», - сообщили ученые.

Эксперты отмечают, что вирус был также обнаружен в конъюнктиве – ткани, которая выстилает внутреннюю часть век, а также в стекловидном теле – гелеобразной жидкости, заполняющей глаз.

Такие выводы помогают лучшему пониманию того, каким образом вирус SARS-CoV-2 может проникать в организм человека. Проведенная научная работа может помочь понять, есть ли риск заражения вирусом для офтальмологов, а также при донорстве тканей глаза и трансплантации роговицы. Известно, что ведется разработка дополнительных мероприятий, которые помогут полную безопасность практикующим врачам различного профиля от инфицирования вирусом COVID-19.