Названы болезни с 1100-процентным риском смерти при COVID-19

Сердечно-сосудистые заболевания чреваты более тяжелым течением болезни, вызванной коронавирусом. Они повышают риск госпитализации в шесть раз. А вероятность смерти возрастает в 12 раз - на 1100 %. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ кардиологии, академик Сергей Бойцов.

Риск инфаркта миокарда при коронавирусе увеличивается в два-три раза по сравнению с гриппом, риск инсульта — в шесть-семь раз, говорит академик. К осложнениям на фоне коронавируса можно отнести тромбозы, сердечную недостаточность и нарушение ритма сердца.

Эксперт также сказал, что проблемы с сердцем и сосудами встречаются у каждого третьего пациента, зараженного коронавирусом. Этот факт обусловлен большим числом пожилых людей среди пациентов.

Ранее Бойцов заявил, что вероятность летального исхода при заражении коронавирусом увеличивается в девять раз из-за ожирения и в таком случае вероятность тяжелого течения увеличивается в семь раз, пишет Собеседник .

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что достаточно серьезным осложнением при коронавирусе может стать нарушение свертываемости крови. Прежде всего, это касается пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с тромбофилическими предрасположенностями.