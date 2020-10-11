Названы болезни с 1100-процентным риском смерти при COVID-19

Сегодня, 17:28

Александр Зуев

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Названы болезни с 1100-процентным риском смерти при COVID-19

Сердечно-сосудистые заболевания чреваты более тяжелым течением болезни, вызванной коронавирусом. Они повышают риск госпитализации в шесть раз. А вероятность смерти возрастает в 12 раз  -  на 1100 %. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ кардиологии,  академик Сергей Бойцов.

Риск инфаркта миокарда при коронавирусе увеличивается в два-три раза по сравнению с гриппом, риск инсульта — в шесть-семь раз, говорит академик. К осложнениям на фоне коронавируса можно отнести тромбозы, сердечную недостаточность и нарушение ритма сердца.

Эксперт также сказал,  что проблемы с сердцем и сосудами встречаются у каждого третьего пациента,  зараженного коронавирусом.  Этот факт обусловлен  большим числом пожилых людей  среди пациентов.

Ранее Бойцов заявил, что вероятность летального исхода при заражении коронавирусом увеличивается в девять раз из-за ожирения и в таком случае вероятность тяжелого течения увеличивается в семь раз, пишет Собеседник.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что достаточно серьезным осложнением при коронавирусе может стать нарушение свертываемости крови. Прежде всего, это касается  пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с тромбофилическими предрасположенностями.

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