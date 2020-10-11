Установлены 7 затяжных постсимптомов коронавируса COVID-19

Весь мир уже более полугода пытается побороть коронавирусную инфекцию. До сих пор симптомы болезни изучаются и исследуются. Полной информации о протекании заболевания нет. В очередной раз ученым удалось определить новые симптомы, которые преследуют пациентов еще несколько месяцев после выздоровления. Об этом сообщает «MedNovelty».

Исследователям удалось узнать, что часть выявленных особенностей могут проявляться у 43% заболевших. И в данном случае не имеет значения, в какой форме человек перенес инфекцию.

Самым распространенным симптомом, который остается после выздоровления является отсутствие обоняния или аносмия. У некоторых он длится 1-2 дня, а у кого-то может задержаться и на несколько месяцев. Однако ученые утверждают, что при аносмии довольно часто никаких других симптомов коронавируса у больных не наблюдалось.

Практически 30% людей после выздоровления жаловались на головокружение или проблемы с нервной системой. Эксперты объясняют это тем, что инфекция часто поражает сердце и сосуды, тем самым затрудняя поступление кислорода к мозгу.

Переболевшие коронавирусом довольно часто жаловались на появление головной боли, которая преследовала их еще несколько месяцев. Такие жалобы поступали от 80% всех людей, перенесших инфекцию.

Также довольно часто после выздоровления у пациентов наблюдалось учащенное сердцебиение. Ученые объяснили это тем, что вирус поражает клетки сердца.

Специалист из Медицинского центра Джона Хопкинса Роберт Стивенс добавил, что в посткоронавирусный период некоторые пациенты жаловались на спутанность сознания.