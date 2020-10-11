Вирусолог сравнил, как лечат от COVID-19 бедных и богатых россиян

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Вирусолог сравнил, как лечат от COVID-19 бедных и богатых россиян

Вирусолог сравнил, как лечат от коронавируса бедных и богатых россиян. И в основном это касается различных медпрепаратов.

Вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн проанализировал, по каким схемам лечат от COVID-19 бедных и богатых наших соотечественников. 

И в первую очередь сомнения у ученого вызвали прописанные лекарства. Так, ранее депутат Госдумы по Свердловскому региону Максим Иванов рассказывал, что от «короны» ему назначали азитромицин, номидес, аспирин кардио, витамины и антигистаминные средства. Рядовым же гражданам, как известно, в большинстве своем прописывают антибиотики, грипферон и триазаверин. По мнению Альтштейна, эффективность последних еще не доказана.

Вопросы к схеме лечения и пациентов побогаче также есть из-за уже доказанной эффективности отдельных лекарств и еще не доказанной. 

Но ученый уверен в одном: схема лечения должна зависеть не от материальных возможностей больного, а от его потребности в тех или иных лекарствах. 

«В противном случае это аморально», — подчеркнул Анатолий Альтштейн.

Помимо этого, вирусолог отметил, что в российских аптеках существуют большие проблемы с препаратами от коронавируса, уже сумевшими доказать свою эффективность. Так, в списке жизненно важных лекарств при этом заболевании есть три препарата на основе японского фавипивира: авифавир, арепливир и коронавир. Однако японские медики признали фавипивир безрезультатным в лечении COVID. Очень неплох по своему действию и американский ремдесивир, но найти его в российских аптеках просто невозможно.

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